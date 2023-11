Atp Finals, Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic le due semifinali

Sarà Daniil Medvedev l'avversario di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il russo ha perso in due set (6-4, 6-4) con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che così si è qualificato come primo nel girone rosso e ora sfiderà Novak Djokovic nell'altra semifinale

Il cammino di Sinner

Jannik Sinner è il primo italiano a raggiungere il secondo turno del torneo dei maestri. La qualificazione alle semifinali è arrivata nel pomeriggio di ieri grazie al risultato di Novak Djokovic, che ha vinto in tre set contro Hubert Hurkacz. Poche ore dopo il talento azzurro ha restituito il favore al campione serbo superando, per la prima volta in carriera, il danese Holger Rune (6-2, 5-7, 6-4, al termine di una battaglia durata oltre due ore) regalando al numero uno al mondo il passaggio del turno. Prima di Rune Sinner aveva già regolato Tsitsipas e Djokovic, mentre domani dovrà vedersela con Daniil Medvedev, fino a pochi mesi fa considerato la bestia nera di Sinner, ma l'altoatesino ha vinto gli ultimi due confronti diretti (in finale agli Open di Pechino e di Vienna).