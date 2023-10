Sassi contro bus Lione a Marsiglia, Grosso ferito. Partita annullata

L'autobus della squadra allenata dall'italiano è stato preso di mira prima della partita contro l'Olympique Marsiglia allo stadio Velodrome. Grosso è rimasto colpito: in alcune immagini lo si vede con il volto insanguinato, poi con una benda in testa

L'autobus della squadra del Lione è stato preso di mira, con il lancio di sassi, questa sera, prima della partita contro l'Olympique Marsiglia allo stadio Velodrome. L’allenatore del Lione, Fabio Grosso, è rimasto ferito: in alcune immagini lo si vede con il volto insanguinato, poi con una benda in testa, mentre lasciava l'infermeria situata nei corridoi dello stadio Velodrome. Dopo l'accaduto si è deciso che il match - che era previsto per le 20.45 - non si giocherà, come ha annunciato l'arbitro dell'incontro, secondo quanto riportato dai media francesi.