Atp Vienna, Sinner batte Rublev e vola in finale: incontrerà Medvedev

Il 22enne altoatesino si è imposto in due set per 7-5 7-6 (7-5) e con 55 vittorie nel 2023 è diventato l'italiano ad aver vinto più match in una singola stagione. Domani alle 14 affronterà il russo numero 3 del mondo per il titolo del torneo austriaco: appuntamento su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner batte Andrej Rublev e vola in finale al torneo Atp 500 di Vienna. L'azzurro, numero 4 del mondo, si è imposto in due set per 7-5 7-6 (7-5) sul 26enne russo numero 5 del ranking Atp. Il 22enne altoatesino con 55 successi nel 2023 diventa l'italiano ad aver vinto più match in una singola stagione. In finale incontrerà il numero 3 del mondo Daniil Medvedev, battuto in finale a Shanghai meno di un mese fa: appuntamento domenica alle 14 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.