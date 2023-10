Basket, Achille Polonara sarà operato per un tumore a un testicolo

Il club bolognese in un comunicato ha reso noto la malattia dell’ala della Nazionale che verrà operata domani

Il giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale di basket, Achille Polonara, 31 anni, ha un tumore a un testicolo. Il giocatore dell' ex Dinamo sarà operato domani per una “neoplasia testicolare”, come ha comunicato la squadra bolognese.