Basket, Virtus Bologna: il coach Sergio Scariolo esonerato

Sport

Una leggenda del basket: viene considerato il più grande giocatore della pallacanestro. Ha legato la sua carriera soprattutto con i Chicago Bulls. Si è ritirato due volte ed è tornato. Si è dedicato anche al baseball, senza però raggiungere gli stessi risultati. Tra i tanti trionfi in carriera, ha vinto due ori olmpici: Los Angeles 1984 e Barcellona 1992

Nato il 17 febbraio 1963, Michael Jordan compie 60 anni. Giocò per tre anni all'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, dove guidò la squadra alla vittoria del campionato nazionale NCAA nel 1982. Fu poi scelto per terzo al Draft NBA 1984 dai Chicago Bulls e diventò in breve tempo una delle stelle della lega, contribuendo a diffondere la NBA a livello mondiale negli anni '80 e '90