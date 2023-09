Ryder Cup 2023, il programma al Marco Simone Golf&Country Club di Roma

"La Ryder Cup di Roma sarà la più bella di sempre, sarà un evento pazzesco": così il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, sulla prestigiosa competizione di golf che da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, per la prima volta si disputerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Un evento lungamente atteso dato che l'assegnazione è stata nel dicembre 2015. La sfida tra il gotha del green europeo e quello statunitense attirerà almeno 250mila spettatori da tutto il mondo (arriveranno appassionati da 85 differenti nazioni, con richieste per assicurarsi un biglietto pervenute da 140 Paesi), con un indotto che sfiora il miliardo di euro tra alberghi sold out da mesi e biglietti spariti da due anni. Ed un impegno infrastrutturale importante, a cominciare dall'allargamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza di via Tiburtina.

Le squadre

La squadra europea, unita sotto un'unica bandiera (caso unico nello sport), che ha tra i vicecapitani due azzurri, i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo, insegue il riscatto dopo la sconfitta netta (19-9) del 2021 in Wisconsin. Mentre la squadra americana sogna un'impresa che, Oltreoceano, manca da 30 anni. Tre giorni di gare, 28 incontri per una sfida all'ultima buca. In palio c'è solo il trofeo. Nessun montepremi, nessun assegno a cinque zeri, solo l'onore della vittoria.

Il programma

Si parte alle 16 di giovedì 28 settembre con la cerimonia di apertura, condotta da Melissa Satta che darà il via alla tre giorni di sfide tra la squadra europea, guidata da Luke Donald, e il team americano del capitano Zach Johnson. Venerdì e sabato, prima partita alle 7.30 (con apertura straordinaria della metro B alle 4.30 del mattino). Domenica la terza giornata con 12 match singoli a partire dalle 11.30.



Poi, tanti eventi collaterali caratterizzeranno la settimana della Ryder Cup, dalla cena di gala nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla alla Junior Ryder Cup in programma a Sutri per poi concludersi giovedì il giro finale al Marco Simone. Attesa per l'All Star Match di mercoledì che vedrà tra i protagonisti campioni dello sport, da Novak Djokovic a Carlos Sainz, da Gareth Bale a Andriy Shevchenko. E al celebrity match parteciperanno, tra gli altri, due golfisti paralimpici: l'azzurro Tommaso Perrino e l'inglese Kipp Popert, per un appuntamento all'insegna anche dell'inclusione sociale. In Italia, la Ryder sarà trasmessa in diretta da Sky e Rai.