Beach Soccer, Italia campione d'Europa: Spagna sconfitta 5-4 in finale

Campioni d’Europa per la terza volta nella storia. È il titolo che può vantare la Nazionale italiana di beach soccer che ha conquistato l’ultimo titolo continentale in palio, sconfiggendo in finale la Spagna per 5 a 4 ad Alghero. La squadra di Emiliano Del Duca, infatti, in quello che è stato un vero e proprio remake della finale disputata del 2018, ha avuto la meglio sulle “Furie Rosse”, trascinata dalle reti di Ovidio Alla, Gianmarco Genovali e Marco Giordani, quest'ultimo autore di una tripletta e premiato come “miglior giocatore” del torneo. L'altro premio individuale è stato assegnato a Leandro Casapieri, scelto come “miglior portiere” della manifestazione.