Calcio e Moda, svelata a Milano la nuova maglia Third dell'Udinese

È stata presentata a Milano la nuova maglia “Third” dell’Udinese Calcio per la stagione 2023-24. Il progetto grafico e stilistico della terza maglia del club friulano nasce dalla collaborazione tra Udinese Calcio, Macron e Marcello Pipitone, fashion designer emergente il cui lavoro si caratterizza sia per un approccio sostenibile alla moda che per uno stile urban e street art, che si adatta alla perfezione al mondo dello sportswear. E non a caso il modello è stato presentato a Milano nel corso della settimana della moda, alla presenza anche di alcuni giocatori bianconeri, da Padelli a Delofeu, passando per Masina e il neoacquisto Davis.