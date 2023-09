Calcio, Vincenzo Montella sarà il nuovo ct della Turchia

L’esonero di Kuntz

Per l’ex "aeroplanino" la nomina rappresenta un ritorno in Turchia dopo il biennio all’Adana Demirspor dove ha raccolto un nono ed un quarto posto in campionato, quest’ultimo valido per la qualificazione europea, in Conference League, per il club. Montella subentra a Stefan Kuntz, allenatore tedesco che la Federcalcio turca ha esonerato nelle scorse ore, ingaggiato nel settembre 2021 e reduce da una serie di risultati negativi, incassati nelle ultime uscite, nelle quali la nazionale turca ha rimediato solo un pari contro l'Armenia nelle qualificazioni a Euro2024 e poi una sconfitta per 4-2 contro il Giappone, in amichevole.