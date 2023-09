Rugby, maxi-rissa in "amichevole": 62 giocatori squalificati

Le sanzioni del giudice sportivo

L'episodio, vagliato con attenzione dalla giustizia sportiva, si è verificato a quattro minuti dal termine della partita in questione. In quel frangente Ferrario ha subìto un placcaggio “pericoloso” da Panunzi e ha reagito scagliando alcuni pugni. Questo il momento in cui è scoppiata la maxi-rissa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori in campo. I due rugbisti protagonisti dell'episodio iniziale sono stati puniti con 3 settimane di squalifica ma in tutto, come detto, sono state 62 le sanzioni. Nello specifico 23 giocatori del Rugby Rovigo e 25 del Petrarca sono stati squalificati per una settimana mentre rispettivamente 5 giocatori rossoblù e 6 padovani hanno subìto due settimane di stop.