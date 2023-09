Subbuteo, Italia campione d'Europa: l'esultanza al gol vittoria

L’Italia è campione d’Europa di Subbuteo, il popolare gioco a tema calcistico che ancora oggi appassiona specialmente i "boomer". Il campionato si è disputato a Gibilterra e ha visto gli azzurri vincere in numerose categorie. Quella Open, quella Veteran (gli Over 45), la categoria Under 20, Under 16 e Under 12.

Nella finale Open l’Italia ha superato il Belgio per 3-2 al Sudden goal, che è la variante del Subbuteo dei supplementari dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul 2-2. Il gol decisivo è stato realizzato da Luca Battista, parte del gruppo assieme a Saverio Bari, Micael Caviglia, Matteo Ciccarelli, Filippo Cubeta e Claudio La Torre con ct Marco Lamberti. Sui social, e in particolare su Instagram, la loro esultanza ha raccolto il favore di diversi fan, creando un clima di potenziale viralità. Ma anche facendo capire che tipo di entusiasmo possa generarsi attorno a quel tavolo