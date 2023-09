Germania, Nagelsmann nuovo ct: guiderà i tedeschi agli Europei 2024

La Germania ha trovato l'allenatore per gli Europei che ospiterà nel 2024. A guidare la nazionale sarà Julian Nagelsmann, ma non è ancora certo se sarà lo stesso tecnico anche ai Mondiali del 2026. Questo, probabilmente, anche per vedere se in estate la federazione tedesca riuscirà a convincere Klopp ad accettare l'incarico lasciando il Liverpool. L'accordo con Nagelsmann, infatti, è fino al termine degli Europei.

L'ingaggio

Nagelsmann prenderà circa 400mila euro al mese fino a luglio, la federazione in questo modo riuscirà a rientrare nel budget che si era imposta per l'allenatore (4 milioni totali). Vanno però sistemati ancora alcuni dettagli (come la buonuscita dal Bayern), prima di arrivare alla firma sul contratto. Non c'è quindi ancora un accordo definitivo, ma la volontà della Dfb e di Nagelsmann è quella di venirsi incontro.