Calcio, morto Mario Marinho: fu capitano del Brasile ai Mondiali 1974

Il mondo del calcio brasiliano è in lutto per la scomparsa di Mario Marinho Peres, ex capitano della Seleçao, deceduto all'età di 76 anni. Marinho Peres è stato un difensore centrale di grande talento e ha indossato le maglie di squadre prestigiose come Santos, Barcellona, Internacional Porto Alegre e Palmeiras nel corso della sua carriera.

La notizia della sua morte è stata annunciata dai suoi familiari e ha colpito profondamente tutto il mondo del calcio brasiliano. Marinho Peres era stato ricoverato in un ospedale della città paulista di Sorocaba per un mese a causa di complicazioni legate a problemi polmonari e cardiaci.

Il nome di Mario Marinho Peres è stato legato indissolubilmente ai Mondiali del 1974 in Germania, dove ha ricoperto il ruolo di capitano della nazionale brasiliana. In quel torneo, il Brasile fu protagonista di una sfida epica contro l'Olanda di Johan Cruijff, che alla fine avrebbe perso in finale contro la Germania. Marinho Peres si contraddistinse per la grande leadership e le abilità difensive nel corso di tutta quella competizione.

Oltre alla sua carriera da giocatore, Mario Marinho Peres ha anche intrapreso la carriera da allenatore, guidando diverse squadre in varie parti del mondo. Tra il 1981 e il 2009, ha allenato squadre in Angola, Portogallo, nonché la nazionale di El Salvador. In patria, ha lavorato con squadre di rilievo come Santos, Botafogo, Juventude e Guarani.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il calcio brasiliano e il suo ricordo rimarrà vivo nell'immaginario collettivo dei tifosi e degli amanti del calcio in tutto il mondo. I messaggi di condoglianze da parte dei suoi ex club testimoniano l'importanza e il rispetto che ha guadagnato nel corso della sua illustre carriera.