Europei di volley, l’Italia supera la Francia e vola in finale

L’Italia batte la Francia nella semifinale degli Europei maschili di volley. La squadra allenata da Fefé De Giorgi si è imposta per 3 set a 0 e vola così in finale. Al PalaEur di Roma gli Azzurri hanno vinto il primo set con il punteggio di 25-21, il secondo per 25-19, il terzo per 25-23. L’Italia campione del mondo e d’Europa in carica ha così eliminato i campioni olimpici francesi allenati da Andrea Giani. In finale la nazionale italiana troverà la Polonia. La selezione guidata da Nikola Grbic si è imposta per 3-1 (23-25, 25-21, 25-20, 25-21) sulla Slovenia.