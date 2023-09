Porsche Carrera Cup, Q8 Hi Perform e Jorge Lorenzo scaldano i motori

Dopo la tappa di Monza, la Porsche Carrera Cup Italia tornerà nuovamente in pista nel circuito di Misano (7-8 ottobre), per terminare ad Imola nel weekend del 28-29 ottobre ascolta articolo

Dopo la pausa estiva la Porsche Carrera Cup Italia torna a Monza per la sua quarta tappa e il team di Q8 Hi Perform, Official Partner della competizione, è pronto a scendere in pista con il cinque volte campione mondiale di MotoGP Jorge Lorenzo.

Jorge Lorenzo: "Manteniamo alta la concentrazione" Jorge Lorenzo è pronto a tornare all'Autodromo Nazionale di Monza, dove l'avventura di quest'anno con il Team Q8 Hi Perform ha avuto inizio con il test collettivo di aprile. Giunti quasi alla fine di questo percorso, il pilota ha commentato: "Ci tengo a ringraziare tutto il team Q8 Hi Perform per tutto il supporto e il sostegno di questi ultimi mesi. Manteniamo alta la concentrazione per regalare ai fan una performance ricca di adrenalina". E continua: "Siamo alla quarta tappa della competizione, quasi in dirittura di arrivo e, mantenendo il giusto mindset, spero di ottenere risultati sempre migliori". Dopo la tappa di Monza, la Porsche Carrera Cup Italia tornerà nuovamente in pista nel circuito di Misano (7-8 ottobre), per terminare ad Imola nel weekend del 28-29 ottobre.

I carburanti prestazionali Q8 Hi Perform La presenza del team Q8 Hi Perform nel campionato della Porsche Carrera Cup vuole rimarcare il costante investimento di Q8 nello sviluppo di soluzioni volte ad assicurare il raggiungimento della massima prestazione dei motori. Q8 Hi Perform è infatti un carburante evoluto, realizzato proprio per migliorare le performance di ogni tipologia di motore, oltre prolungarne la durata e a ridurne le emissioni.