Bagnaia: "Aspetto l'ok dei medici, a Misano voglio correre"

Non nasconde un certo ottimismo Pecco Bagnaia, in fase di recupero dopo l’incidente di domenica sul circuito di Montmelò a Barcellona. È lui stesso a parlare di un possibile ritorno in pista: "Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po', ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Domani mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l'OK potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gp di casa".