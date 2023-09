Us Open, Sinner fuori: Zverev vince in 5 set dopo quasi 5 ore di gioco

Sport

Wimbledon ha un nuovo campione e si chiama Carlos Alcaraz: il n.1 del mondo, a 20 anni, si aggiudica per la prima volta in carriera il titolo battendo in una finale epica Novak Djokovic, che non perdeva sul Centrale da 10 anni e 45 partite, con sette titoli in bacheca di cui gli ultimi quattro consecutivi