Eni partner di Milano-Cortina 2026: verso un'eredità non solo sportiva

Nel tempio della velocità non poteva mancare la donna più veloce al mondo sugli sci. Sofia Goggia non è solo campionessa olimpica e del mondo di discesa libera, ma è una soprattutto rappresentante di quell’Italia che non si arrende di fronte alle difficoltà, alle avversità. Così l’azzurra, quasi commossa, ha raccontato, nel corso della conferenza stampa organizzata da Eni all’autodromo nazionale di Monza, alcuni passaggi della sua vita, soprattutto quella vissuta con gli sci ai piedi. “Sono sempre stata molto determinata nonostante gli infortuni e i momenti no che pure sono stati tanti e duri”, ha raccontato Goggia, che spera di "essere più continua nelle prestazioni per poter esprimere tutto il mio potenziale”.