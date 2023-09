Il Brera sbarca in Mongolia. Lettera d'intenti per acquistare un club

Pre-accordo per rilevare il Bayanzurkh Sporting Ilch FC, club della capitale Ulan Bator che milita in Serie A. Il rebranding con il nome dell'iconico quartiere di Milano sarà effettuato entro la ripresa del campionato, fissata per il marzo del 2024

Una squadra nella Serie A mongola

La squadra, fondata nel 2020 e neopromossa in Prima Divisione, prenderà il nome del Brera prima della ripresa della stagione agonistica, prevista per il marzo del 2024. Nei mesi precedenti saranno fissati tutti i paletti necessari a porre le fondamenta per la nuova avventura calcistica del Brera all’estero, per portare il know how e l'esperienza della terza squadra di Milano in Mongolia.