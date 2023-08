Mondiali atletica, Italia argento nella staffetta 4x100 maschile

Il quartetto azzurro - Rigali, Jacobs, Patta, Tortu – ha corso in 37’’62, arrivando dietro agli Usa e davanti alla Giamaica. Per il nostro Paese è il terzo podio in questa categoria, dopo l'argento del 1983 e il bronzo del 1995. Il quartetto femminile (Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavesi) è arrivato quarto