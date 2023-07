Gp Belgio, nella gara sprint vince Vestappen davanti a Piastri e Gasly

La cronaca della gara sprint

La sprint race è stata segnata da un acquazzone poco prima del via. La gara sul circuito Spa-Francorchamps è stata condizionata dalla decisione di imporre le gomme 'full wet' alla partenza, ritardata per la forte pioggia con i primi quattro dei 15 giri in regime di Safety Car, nonostante stesse già spiovendo. Lewis Hamilton e' arrivato quarto ma a gara ancora in corso era stato penalizzato di 5 secondi per un contatto tra la sua Mercedes e la Red Bull di Sergio Perez, costretto al ritiro. Dopo la Safety Car i team hanno scelto di far proseguire un pilota con le gomme da bagnato, mentre l'altro rientrava per montare le intermedie. In questo pericoloso carosello la Ferrari ha richiamato prima Sainz ma il suo pit stop piuttosto lento e Leclerc ha poi dovuto ritardare l'uscita a causa del traffico, perdendo due-tre posizioni.