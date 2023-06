Pirlo nuovo allenatore della Samp: l'ex Juve riparte dalla Serie B

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria. L'ex tecnico del Fatih Karagumruk in Turchia, club con cui ha risolto il contratto a maggio, ha raggiunto un accordo con i blucerchiati dopo che Fabio Grosso ha deciso di non accettare la proposta del neo patron Andrea Radrizzani. Per Pirlo è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione.