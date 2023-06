RedBird entra in F1 con Alpine, tra investitori anche Ryan Reynolds

Acquisito il 24% del team

L’indiscrezione secondo cui il fondo proprietario del club rossonero fosse in procinto di sbarcare in F1 era già trapelata nei giorni scorsi. Adesso è arrivata anche l'ufficialità dell'intera operazione, con l'Investor group costituito da RedBird, Otro Capitan e Maximum Effort Investment che è entrato in possesso del 24% del team. La comunicazione è arrivata dal sito e dai social ufficiali della Formula 1, da cui è emerso come Alpine si sia assicurata "un'iniezione di 200 milioni di euro" grazie ad un gruppo di investitori, compresi proprio RedBird oltre all'attore americano Ryan Reynolds.

Un “passo importante”

Si tratta di “un passo importante per migliorare le nostre prestazioni a tutti i livelli", ha dichiarato il Ceo di Alpine, Laurent Rossi. "Le entrate incrementali generate saranno a loro volta reinvestite nel team, al fine di accelerare ulteriormente il nostro piano 'Mountain Climber', volto a raggiungere i migliori team in termini di strutture e attrezzature all'avanguardia", ha spiegato ancora. La notizia arriva come parte di un annuncio più ampio da parte di Alpine che prevede l'inizio del raggiungimento di 8 miliardi di euro di entrate nel 2030 e il raggiungimento del pareggio nel 2026.