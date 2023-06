Europei under 21, esordio amaro per l'Italia: 1-2 con la Francia

Grandi recriminazioni per la Nazionale di Nicolato per un rigore non dato e un gol regolare non segnalato nel finale, che sarebbe valso il pareggio. Nel torneo infatti non ci sono né Var né gol line technology. Domenica gli azzurri incontrano alle 18 la Svizzera, mercoledì 28 alle 20.45 la Norvegia

La cronaca e le recriminazioni arbitrali

Ma la sconfitta azzurra sul campo non è stata meritata. Mancano ai ragazzi allenati da Nicolato infatti un rigore non fischiato e un gol regolare siglato da Bellanova nel finale, che sarebbe valso il pareggio, non visto dall'arbitro. Ricordiamo che in questa rassegna europea non ci sono né Var né gol line technology.

La Francia parte decisa e guadagna tre angoli nei primi minuti, con Kalimuendo, attaccante del Rennes, tra i più attivi. Gli azzurri superano però presto l'emozione dell'esordio e spaventano il portiere francese Chevalier due volte: con un cross di Bellanova e con una punizione di Tonali. L’Italia è vicina al gol al 21', Francia in vantaggio al 23'. Sul cross basso dalla destra di Kalulu, Kalimuendo anticipa Pirola e trova l'angolo più lontano con uno splendido tacco, che Carnesecchi non arriva a deviare. La Francia in avanti fa paura: qualità, velocità, abilità nel fraseggio. Il gioco dell'Italia per ora coinvolge poco Tonali. Da un suo errore nasce un altro pericolo per Carnesecchi, graziato dal brutto controllo di Barcola. È una Francia frizzante in attacco, ma dietro non sembra imperforabile, specie sui calci piazzati. Ed al 36' la punizione in profondità di Tonali trova Pellegri sul secondo palo, davanti a Kalulu. Il colpo di testa è imprendibile per Chevalier. Il pari non spegne la verve francese e Carnesecchi deve impegnarsi per spingere in angolo il forte tiro di Kone. Primo tempo con la Francia più intraprendente, Italia pericolosa sulle palle inattive. Il Var, come detto, all'Europeo Under 21 non c'è e ne beneficiano prima la Francia (tocco con il braccio in area di un difensore), poi l'Italia (trattenuta di Rovella su Gouri). Per l'arbitro Lindhout è tutto regolare. Come regolare è per lui il fallo a gamba tesa che dà il via al raddoppio francese, viziato anche da un errore di Udogie. La Francia trova coraggio e Carnesecchi sventa il terzo gol, sulla girata di Badé. Escono Pirola e Rovella, dentro Cancellieri e Miretti. Chevalier salva il risultato sui tiri di Ricci e Cancellieri, poi Badé falcia Gnonto lanciato a rete e la Francia resta in 10 a 6' dal termine. Clamorosa, nel recupero, la svista del guardalinee che non vede Lubeka togliere dalla porta un pallone nettamente entrato.