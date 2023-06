Nations League, finale terzo posto: in campo Olanda-Italia 0-2. LIVE

L’Italia va a caccia del terzo posto in Nations League. La Nazionale di Roberto Mancini è in campo per la “finalina” di consolazione dopo aver perso la semifinale con la Spagna. A Enschede, nello stadio del Twente, gli Azzurri (oggi in completo bianco) se la stanno vedendo contro i padroni di casa dell’Olanda: il punteggio è di 0-2. Al sesto minuto Italia in vantaggio con Dimarco, raddoppio al 20esimo con Frattesi. La partita è in diretta su Sky Sport Football e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD. In serata poi si disputerà la finale di Nations League tra Croazia e Spagna.