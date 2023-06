Nations League, la Spagna batte l’Italia 2 a 1 e vola in finale

Gli azzurri hanno ceduto alle Furie Rosse, che si qualificano così alla finale del 18 giugno. L'Italia invece giocherà con l’Olanda nella finalina per il terzo posto. A decidere l’incontro sono state le reti di Pino in apertura e di Joselu in chiusura, con il gol del temporaneo pareggio siglato da Immobile su calcio di rigore

È la Spagna la seconda finalista di Nations League. Le Furie Rosse hanno battuto 2 a 1 l’Italia, grazie ai gol segnati da Yeremi Pino nel primo tempo e da Joselu nella ripresa. Per gli azzurri la rete del momentaneo 1 a 1 è stata segnata da Ciro Immobile su calcio di rigore. Adesso la Spagna affronterà la Croazia nella finale del torneo, in programma il 18 giugno, mentre l’Italia affronterà l’Olanda nell’incontro per il terzo e quarto posto.

La cronaca di Spagna-Italia

È vivace l’inizio della partita: dopo nemmeno tre minuti segna la Spagna, con Eremi Pino abile a sfruttare un errore di Bonucci e superare Donnarumma. L’Italia però reagisce in fretta e dopo pochi minuti pareggia, grazie al rigore conquistato da Zaniolo e segnato da Immobile. Gli azzurri riescono anche a ribaltare il punteggio con il gol di Frattesi, ma il Var lo annulla per posizione di fuorigioco. Il primo tempo scorre con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, e si va all’intervallo sull’1 a 1. Nella ripresa, invece, è la Spagna a controllare il gioco e a rendersi pericolosa in diverse circostanze. Il risultato però rimane inchiodato sul pareggio fino al minuto 88, quando è Joselu a riportare le Furie Rosse in vantaggio. L’Italia non ha più l’energia per cercare il pareggio e così la Spagna vince e si qualifica alla finale.

Il tabellino di Spagna-Italia 2-1

3' Yeremi Pino, 88' Joselu, 11' Immobile (rig.)

ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bonucci (1' st Darmian), Spinazzola (1' st Dimarco), Frattesi (31' st Verratti), Jorginho (15' st Cristante), Barella, Immobile (15' st Chiesa), Zaniolo. All.: Mancini.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon, Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodi, Merino (29' st Fabian Ruiz), Rodrigo (1' st Asensio), Gavi (23' st Canales), Yeremy (29' st Ansu Fati), Morata (38' st Joselu). All.: de la Fuente.







Ammoniti: Immobile, Gavi e Zaniolo per gioco falloso; Jordi Alba e Morata per proteste.