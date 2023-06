Atletica leggera, presentato il logo ufficiale Europei di Roma 2024

Un lancio in grande stile, avvenuto durante il Golden Gala "Pietro Mennea" nello Stadio Ridolfi di Firenze, alla presenza del presidente di World Athletics Sebastian Coe, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov e il presidente della FIDAL Stefano Mei. Dal 7 al 12 giugno 2024 i migliori atleti del continente si sfideranno allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive della Capitale

Le lettere che compongono il nome di Roma, i numeri di un anno destinato a essere ricordato e uno dei simboli dell'atletica fusi in un unico disegno. Ecco il logo ufficiale dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. Un lancio in grande stile, avvenuto durante il Golden Gala "Pietro Mennea" nello Stadio Ridolfi di Firenze, alla presenza del presidente di World Athletics Sebastian Coe, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov e il presidente della FIDAL Stefano Mei. Dal 7 al 12 giugno 2024 i migliori atleti del continente si sfideranno allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive della Capitale, a 50 anni di distanza dall'edizione degli Europei disputata a Roma nel 1974 e per la terza volta in assoluto in Italia dopo la prima edizione di Torino 1934.