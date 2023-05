Atletica, la velocista oro olimpico Tori Bowie muore a 32 anni

La sprinter americana, nata a Sand Hill nel Mississippi, è stata campionessa mondiale dei 100 metri a Londra 2017. Non si conoscono le cause del decesso

Alle Olimpiadi brasiliane arrivò seconda alle spalle della giamaicana Elaine Thompson e davanti a Shelly-Ann Fraser-Pryce. Bowie vinse anche il bronzo sui 200 metri. A Londra nel 2017 arrivò anche il titolo iridato. "Mi si spezza il cuore per la famiglia di Tori Bowie. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me", il ricordo della campionessa dei 100 Fraser-Pryce.

Per ora sconosciute le cause della morte

Per il momento non si conoscono le cause del decesso. Frentorish, il nome di battesimo poi diventato 'Tori', era nata il 27 agosto del 1990 a Sand Hill nel Mississippi e aveva posato anche per alcuni servizi fotografici dello stilista Valentino.