Atp Roma, squilla cellulare durante il match ma è di Swiatek. VIDEO

Mentre l'arbitro richiamava il pubblico, convinto che il suono provenisse dagli spalti, la tennista polacca si è resa conto che il telefono incriminato era il suo, provocando un momento di ilarità generale tra gli spettatori. La giocatrice polacca numero 1 al mondo è stata in seguito costretta al ritiro per un problema al ginocchio. In seminifinale quindi passa Rybakina, che affronterà Ostapenko

Il telefono nel borsone della giocatrice polacca

L’incontro infatti è stato interrotto dagli squilli di un cellulare. L’arbitro è subito intervenuto chiedendo agli spettatori di spegnere il telefono, un appello però caduto nel vuoto perché la suoneria non cessava di trillare. Il mistero è stato presto risolto: il cellulare in questione apparteneva proprio alla Swiatek, come da lei stesso ammesso non senza imbarazzo. La tennista è così corsa verso il suo borsone per spegnere il telefono tra l’ilarità generale. La partita è poi proseguita fino a quando il problema alla gamba non ha fermato la polacca. La semifinale sarà giocata quindi da Rybakina, che affronterà la lettone Jelena Ostapenko che ha sconfitto la spagnola Paula Badosa col punteggio di 6-2, 4-6, 6-3.