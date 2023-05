Giornata contro l'omofobia, Udinese in campo con la maglia arcobaleno

Sport

Calcio, da Cavallo a Jankto: i coming out contro i pregiudizi

Jakub Jankto, centrocampista ceco dello Sparta Praga, ha annunciato la sua omosessualità in un videomessaggio su Instagram: 'Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore'. Il suo non è stato il primo caso: ecco chi si era già esposto in passato

"Voglio vivere la mia vita liberamente. Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi": con queste parole, in un video postato sui suoi profili social, Jakub Jankto, 27enne centrocampista dello Sparta Praga e della nazionale della Repubblica Ceca, ha fatto coming out

"Per noi non cambia nulla. Vivi la tua vita, Jakub", ha scritto la federcalcio della Repubblica Ceca mentre lo Sparta Praga rivela che "Jakub ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale con la dirigenza e i compagni qualche tempo fa. Tutto il resto riguarda la sua vita personale: nessun commento ulteriore e basta domande. Hai il nostro supporto. Vivi la vita, Jakub. Non importa nient'altro"