Djokovic: con Federer e Nadal amicizia impossibile, mai stato no vax

Il rapporto con gli altri campioni, le polemiche legate ai vaccini e la sua infanzia. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal Novak Djokovic in un’intervista a 360 gradi rilasciata al Corriere della Sera in occasione degli Internazionali d'Italia. "Io non sono no vax e non ho mai detto in vita mia di esserlo. Non sono neppure pro vax – ha detto il campione di tennis serbo, levandosi un sassolino dalla scarpa -. Sono pro choice: difendo la libertà di scelta. È un diritto fondamentale dell'uomo la libertà di decidere che cosa inoculare nel proprio corpo e cosa no". "L'ho spiegato una volta alla Bbc - ha aggiunto - al ritorno dall'Australia, ma hanno eliminato molte frasi, quelle che non facevano comodo. Così non ho mai più parlato di questa storia". "Avevo avuto il Covid ed ero guarito - ha spiegato Djokovic –. Ho rispettato tutte le norme e non ho messo in pericolo nessuno. Eppure una volta là sono diventato un caso politico, uno che metteva in pericolo il mondo".