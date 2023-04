Napoli-Salernitana, ora è ufficiale il rinvio domenica alle ore 15

L'annuncio della Lega Serie A. Domenica i campani potrebbero vincere aritmeticamente lo scudetto se vincono il derby e se la Lazio non batte l'Inter a San Siro

Se il Napoli dovesse battere la Salernitana nel derby campano e la Lazio non dovesse vincere contro l'Inter (il match si giocherà a San Siro domenica alle 12:30), la squadra di Spalletti sarebbe automaticamente campione d’Italia.

È ufficiale, la Lega Serie A ha appena comunicato che Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15 anziché sabato. Slitta anche Udinese-Napoli, valevole per la 33esima giornata che si disputerà giovedì alle 20.45 anziché martedì. Posticipato invece a lunedì 8 maggio il match Udinese-Sampdoria.

Le ragioni dietro il cambio di programma

La scelta di posticipare la sfida che potrebbe assegnare aritmeticamente la vittoria del campionato al Napoli nasce da "ragioni di necessità pubblica", ha spiegato ieri il prefetto Claudio Palomba, perché "saranno giornate particolarmente convulse in città. Giocare di sabato - aggiunge - avrebbe reso necessario predisporre servizi per sabato e domenica, con risorse quasi duplicate. Abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure".