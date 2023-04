Maratona di Londra, Kiptum vince con il secondo crono della storia

Il runner africano ha terminando la gara in 2 ore 01'27". Si tratta del secondo miglior tempo in assoluto sui 42,195 chilometri, solamente 18 secondi sopra il primato mondiale, attualmente del connazionale Eliud Kipchoge

E’ dell’atleta keniano Kelvin Kiptum il primo posto finale nella maratona di Londra. Il 23enne runner africano, tra l’altro, è andato molto vicino a compiere l’impresa sulle strade della City, terminando la gara in 2 ore 01'27". E stabilendo il secondo miglior crono della storia sui 42,195 chilometri, solamente 18 secondi sopra il primato mondiale, attualmente del connazionale Eliud Kipchoge.

Superato il record di Bekele

Kiptum aveva debuttato in maratona nel dicembre scorso a Valencia, terminando la corsa in 2 ore 01'53", terzo crono di sempre. Con la vittoria odierna, l’atleta africano è riuscito anche a scavalcare nel ranking di tutti i tempi l'etiope Kenenisa Bekele che nel 2019 a Berlino aveva corso in 2 ore 01'41.