Corsa per principianti, programmi facili per chi vuole iniziare

Seguire un programma di allenamento per iniziare a correre è il modo giusto per migliorare le proprie prestazioni e aiutare il corpo a tonificarsi in tutta sicurezza

Correre è una buona soluzione per tutti coloro che vogliono dimagrire, dare una scossa al metabolismo pigro e migliorare la resistenza fisica. Il running è salutare ed economico, poiché è necessario avere solo un po’ di buona volontà e delle scarpe adeguate per iniziare la pratica. È importante, però, cominciare gradualmente e con moderazione, altrimenti il rischio è di farsi molto male. La condizione di partenza è la base di tutto: iniziare a correre stimolerà il desiderio di raggiungere traguardi sempre più difficili, infondendo sicurezza e una profonda sensazione di benessere.

Le scarpe da running

Nonostante non sia necessario mettere fondo ai risparmi per praticare il running, è comunque indispensabile disporre di un paio di scarpe da corsa tecniche. Le ginniche, infatti, non solo influenzeranno la qualità della prestazione, ma vi permetteranno di evitare pericolosi infortuni.

Il consiglio è di affidarsi ai rivenditori specializzati, chiedendo nello specifico delle scarpe da running, meglio se di colori fluo, in modo da essere riconoscibili anche qualora si preferisse praticare la corsa di sera o all’alba, in particolare durante la stagione invernale.

L’allenamento

Per chi inizia a correre, è fondamentale chiedere consiglio a un esperto e, soprattutto, procedere per gradi. Seguire un piano di allenamenti giornaliero è basilare, senza dimenticare di iniziare la sessione con un po’ di stretching e di riscaldamento, che dovranno essere eseguiti anche alla fine del workout.

L’idea di partenza è di seguire sempre un programma in base al proprio livello, cambiando frequentemente la durata della corsa e, qualora possibile, il percorso, in modo da rendere più complessa la possibilità di adattamento dell’organismo. In questo modo, potrete raggiungere degli ottimi obiettivi. Ascoltate sempre il vostro corpo e, se qualcosa non va o vi sentite troppo stanchi, fermatevi con gradualità, effettuando delle ampie respirazioni per riuscire a recuperare il fiato.