Tottenham, Paratici si dimette dopo la conferma dell’inibizione

La vicenda

Paratici era al Tottenham, in Premier, dall'estate del 2021, a pochi mesi dal divorzio con la Juventus avvenuto a maggio di quell'anno. Ha iniziato la carriera dirigenziale al fianco di Beppe Marotta, oggi ad dell'Inter, come direttore sportivo della Sampdoria, per poi seguirlo alla Juve portando a Torino Vidal, Tevez, Dybala, fino a Cristiano Ronaldo. Così Daniel Levy, presidente degli Spurs, in una nota ufficiale: "Questo è stato un periodo stressante per Fabio e la sua famiglia. Volevamo assicurarci di aver consentito il rispetto del giusto processo. Fabio è un uomo che vive e respira il calcio, gli auguriamo ogni bene. Come delineato nei nostri risultati di fine anno, abbiamo iniziato diversi mesi fa a ristrutturare le nostre operazioni calcistiche e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer a capo di tutti i dipartimenti. Continueremo a rafforzare la nostra società nei prossimi mesi".