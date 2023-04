Morte Maradona, 8 rinviati a giudizio per omicidio colposo

La giustizia argentina ha confermato l'apertura del processo per chiarire l'eventuale responsabilità nella morte del calciatore, scomparso il 25 novembre 2020 a seguito di un edema polmonare causato da insufficienza cardiaca cronica. La reclusione prevista per le ipotesi di reato va da un minimo di 8 a un massimo di 25 anni

Si indaga sulla morte di Diego Maradona. La giustizia argentina ha confermato di aver aperto un processo per verificare le eventuali responsabilità nella morte del calciatore, scomparso il 25 novembre 2020 a Buenos Aires a seguito di un edema polmonare causato da insufficienza cardiaca cronica. Sono otto le persone rinviate a giudizio, accusate di omicidio colposo semplice. Il reato, in Argentina, è punito con la reclusione da un minimo di otto anni a un massimo di 25 anni. Non è ancora stato reso noto quando si svolgerà il processo.