Serie A, Bologna-Milan 1-1. Alle 18 Napoli-Verona

Pari al Dall'Ara. Aggancio provvisorio alla Roma al 3° posto in attesa dei giallorossi e dell'Inter. Proprio i nerazzurri stasera, alle 20.45, sfidano in casa il Monza

In questo sabato di campionato di Serie A, la sfida delle 15 al Dall'Ara, tra Bologna e Milan, si è conclusa 1-1. Alle 18 è la volta di Napoli-Verona, mentre alle 20.45 l'Inter ospita il Monza ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

Bologna-Milan, la cronaca della partita

Emiliani in vantaggio dopo soli 33 secondi con Sansone, servito da Posch. Ci provano Rebic e Florenzi. Alla fine del primo tempo pareggia Pobega con un gran sinistro. Nel secondo tempo livello alto, ma mancano le reti. Pericolosi ancora Rebic e Pobega come Diaz, ma non basta.

Il tabellino di Bologna-Milan

1’ Sansone (B), 40’ Pobega (M)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten (40’ st Medel); Dominguez, Aebischer (28’ st Moro), Barrow (28’ st Lykogiannis); Sansone (12’ st Zirkzee). All. Thiago Motta.



Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (12’ Calabria), Kalulu, Thiaw (36’ st Gabbia), Ballo; Vranckx, Pobega; Saelemaekers (12’ st Messias), De Ketelaere (25’ st Diaz), Rebic; Origi (25’ st Leao). All. Pioli.

Ammoniti: 10’ st Florenzi (M), 13’ st Posch (B), 24’ st Dominguez (B), 35’ st Calabria (M), 36’ st Pobega (M), 42’ st Vranckx, 45' st Kyriakopoulos (B).