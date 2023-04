Berrettini si ritira dall’Atp Montecarlo per un infortunio muscolare

Lifestyle

Dal 2013 il 4 marzo si festeggia la giornata mondiale del tennis. Una ricorrenza introdotta per promuovere la pratica di questo sport tra giovani e meno giovani. Il tennis in Italia è il quarto sport più praticato dietro a calcio, pallavolo e basket, ma è il primo tra quelli che non si svolgono in squadra. Tanti i professionisti e le professioniste che onorano la bandiera italiana alle competizioni internazionali. Scopriamo chi sono