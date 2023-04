Incredibile in Premier, guardalinee dà gomitata a giocatore: sospeso

Dibattito acceso nel Regno Unito

L'episodio ha diviso la critica. Ex come Chris Sutton sottolineano che "cose del genere non si sono mai viste in Premier", mentre Roy Keane, ex bandiera dello United, accusa Robertson di essere andato a protestare col guardalinee invece di essere preoccupato "di come la sua squadra stava difendendo. È un atteggiamento da bambino". Un ex arbitro della Premier, Hackett, ha invece parlato di "carriera a rischio" per Hatzidakis: "Se a Mitrovic è stata inflitta una squalifica di otto giornate per aver spinto l'arbitro, e tanti hanno detto che non era pena abbastanza severa, per il guardalinee deve essere usato analogo metro di giudizio".