Serie A, Empoli-Lecce finita 1-0. In corso Sassuolo-Torino: 1-0. LIVE

La 28esima giornata di Serie A si chiude oggi con due partite: Empoli-Lecce, finita 1-0, e Sassuolo-Torino, ora in corso (in diretta su Sky). Il match di Empoli sarebbe dovuto cominciare alle 18.30, ma un principio di incendio negli spogliatoi ha fatto spostare di un’ora il fischio d’inizio. Questa giornata si è aperta sabato con due vittorie fuori casa, 3-1 dell’Atalanta sulla Cremonese e 1-0 della Fiorentina sull’Inter, e il successo della Juventus per 1-0 sul Verona. È proseguita domenica con le vittorie del Bologna per 3-0 sull’Udinese, della Lazio per 2-0 a Monza, della Roma per 3-0 sulla Sampdoria, del Milan per 4-0 nel big match al Maradona contro il Napoli. Pareggio 1-1 tra Spezia e Salernitana ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Empoli-Lecce

La sfida salvezza tra Empoli e Lecce doveva iniziare alle 18.30, ma a pochi minuti dalla partita si è sviluppato un principio d’incendio negli spogliatoi. È stato subito domato con gli estintori, ma per permettere i controlli di sicurezza la sfida è iniziata alle 19.30. Il primo tempo si è chiuso senza reti, ma con almeno una grossa occasione per parte: la prima sui piedi di Blin, che si è fatto anticipare da Bandinelli mentre stava per calciare a pochi passi dalla porta; la seconda su quelli di Caputo, con Falcone costretto a superarsi per parare il tiro di sinistro. La partita si è sbloccata nella ripresa. Al 62’ Caputo ha segnato su rigore, assegnato per un fallo di Hjulmand su Parisi. Empoli-Lecce è finita 1-0.

Il tabellino di Empoli-Lecce 1-0 (GLI HIGHLIGHTS)

17' st Caputo (rig.)



EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Imsajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (39' pt Fazzini), Marin, Bandinelli (36' st Grassi); Baldanzi (27' st Haas); Caputo (36' st Satriano), Piccoli (27' st Cambiaghi). All.: Zanetti



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella (40' st Gallo); Blin (27' st Helgason), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (27' st Oudin), Colombo, Banda (1' st Di Francesco). All.: Baroni



Ammoniti: per gioco falloso Bandinelli (E), Blin (L); Fazzini (E), Tuia (L), Marin (E) per comportamento non regolamentare.