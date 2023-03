Il Bayern Monaco esonera Nagelsmann e chiama Tuchel

In attesa dell’ufficialità la notizia è stata diffusa da alcuni media tedeschi, tra cui la Bild e Kicker. Decisiva sarebbe stata la sconfitta recente contro il Leverkusen in campionato

Scossone improvviso sulla panchina del Bayern Monaco. Il club tedesco ha deciso di esonerare l'allenatore Julian Nagelsmann per affidare la guida tecnica a Thomas Tuchel. Lo riportano tra gli altri, nelle edizioni on line, media come la Bild e Kicker, spiegando che l'avvicendamento è ormai nelle fasi conclusive, in attesa della firma del tecnico che nel 2021 ha conquistato la Champions League alla guida del Chelsea.