È nata Emilia la figlia di Filippo Inzaghi e Angela Robusti

“Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia ” . Con queste parole papà Inzaghi annuncia il lieto evento su Instagram. “La mamma, una roccia, si sta riprendendo. Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri”. La coppia ha già un figlio di due anni, Edoardo . Il 24 ottobre, in occasione del compleanno del primogenito, mamma e papà avevano annunciato la gravidanza.

Gli auguri sui social

Su Instagram la notizia inevitabilmente è già virale. Complici anche i saluti di amici ed ex compagni di squadra eccellenti: da Ciro Immobile a Christian Vieri, passando per Kakà. “Tanti auguri amico mio” scrive il brasiliano ex rossonero.