Ciclismo, il 18 marzo la corsa Milano-Sanremo 2023: il percorso

C'è grande attesa per la Milano-Sanremo 2023, che si disputerà domani, sabato 18 marzo. La Classicissima di Primavera si preannuncia altamente spettacolare e regalerà emozioni a tutti gli appassionati di ciclismo. Alle 10.10 i ciclisti partiranno da Abbiategrasso, per poi arrivare a Sanremo verso le 17. Ed è stato abbandonato il via dal capoluogo lombardo per spostarsi in provincia: il gruppo dovrà affontare 294 chilometri. Live integrale su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 9.45, in streaming su Discovery Plus. Diretta in chiaro sui canali Rai, prima su Raisport Hd, canale 58, a partire dalle 11.30, poi su Rai Due dalle 14 fino alla fine della corsa. In streaming su Raiplay.