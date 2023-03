Atti osceni in un pub, indagine sul difensore del City Kyle Walker

La polizia britannica ha avviato un'indagine in seguito alla pubblicazione di un video da parte del tabloid inglese The Sun che mostrerebbe il difensore del Manchester City e della nazionale inglese Kyle Walker compiere atti osceni in un pub di un paesino a una ventina di chilometri dalla città britannica. "Mercoledì la polizia del Cheshire è stata informata di un video circolante sui social media in relazione a un caso di atti osceni che si sarebbe verificato nell'area di Wilmslow", hanno reso noto le forze dell'ordine. "Le indagini in relazione all'incidente sono nelle prime fasi e al momento non sono stati effettuati arresti".