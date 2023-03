Neymar costretto a operarsi: stagione finita per l'attaccante del Psg

Sport

A Nyon i sorteggi degli ottavi di Europa e Conference League. Quattro le squadre italiane in gioco: Juventus e Roma nella seconda manifestazione continentale e Lazio e Fiorentina in Conference

Con la tripletta di Angel Di Maria la Juventus ha battuto 3-0 il Nantes in Francia, staccando il pass per gli ottavi dopo il pareggio per 1-1 casalingo. Per la felicità di Massimiliano Allegri