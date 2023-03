Serie A, Sassuolo-Cremonese 3-2. Ora in campo Torino-Bologna

Si chiude oggi la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Nella partita delle 18.30 il Sassuolo ha battuto la Cremonese 3-2, grazie alle reti nel primo tempo di Laurienté e Frattesi e al gol vittoria di Bajrami nel recupero della ripresa. In mezzo, i due gol di Dessers: con questo risultato gli emiliani salgono a 30 punti in classifica e si allontanano dalla zona retrocessione. I lombardi invece rimangono fermi a 12 punti in ultima posizione, insieme alla Sampdoria. Adesso in campo Torino e Bologna, che vogliono alimentare le speranze di lottare fino alla fine per un posto in Europa. (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A)