Francia, morto Just Fontaine: fu capocannoniere ai mondiali del 1958

Ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale francese, è morto all'età di 89 anni. Nella rassegna mondiale in Svezia segnò 13 gol

Lutto per la Francia e per il mondo del calcio in generale, per la scomparsa di una leggenda. Just Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale è morto nella notte all'età di 89 anni.