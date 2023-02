Tottenham, Conte resta in Italia dopo l’operazione alla cistifellea

Il tecnico italiano aveva deciso di rientrare in Inghilterra prima di quanto consigliato dai medici. Ora, dopo un consulto post-operatorio, ha deciso di rimanere in patria per la convalescenza. Gli Spurs affidati al suo vice, Stellini

“Dopo un controllo post-operatorio di routine avvenuto ieri in Italia, Antonio Conte resterà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal recente intervento chirurgico. La salute è ciò che più conta e tutti nel Club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini assumerà l'incarico della Prima Squadra”. Con questo pos t, apparso sul canale ufficiale di Twitter, il Tottenham ha comunicato il nuovo stop per l’allenatore italiano, dopo il recente intervento alla cistifellea.

Il rientro anticipato e ora la nuova decisione

Antonio Conte si ferma per un'operazione alla cistifellea

Conte, infatti, era stato operato il primo febbraio scorso per l’asportazione della cistifellea, dopo un malore accusato proprio mentre si trovava in Italia. Il tecnico leccese è rientrato giovedì scorso a Londra per riprendere il suo posto in panchina, in occasione delle sfide contro il Leicester e contro il Milan, in Champions League. Proprio prima della sfida contro i rossoneri, lo stesso Conte aveva spiegato di aver affrettato il suo rientro sulla panchina del Tottenham, anche contro il parere dei medici che gli avevano consigliato almeno due settimane di riposo dopo l’intervento. Dopo la sfida di San Siro, Conte si è sottoposto ad un controllo previsto dopo l’operazione e da qui la decisione di fermarsi di nuovo. “Ho sottovalutato l'intervento, che non è stato di routine, ma per una seria e inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito, ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero”, ha scritto Conte sui social. “Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario".