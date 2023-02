Aguero scommette su vittoria City con l'Arsenal e vince 20mila dollari

Sport

Molti supporter partenopei hanno sfidato la cabala decidendo di tatuarsi già il terzo titolo, che la squadra di Spalletti sembra aver ipotecato anche se non è ancora stato conquistato matematicamente. Tra le bancarelle, in vendita anche le bandiere che celebrano il trionfo

"Da giorni non faccio altro", ha spiegato Salvatore Russo, tatuatore che lavora in via Toledo, vero e proprio salotto del capoluogo campano