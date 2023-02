Maserati Multi70 e Giovanni Soldini pronti per la RORC Caribbean 600

Tutto pronto per la nuova sfida. Partenza fissata per lunedì 20 febbraio da Antigua quando prenderà il via la 14a edizione della RORC Caribbean 600. Pochi giorni dopo aver vinto e stabilito il nuovo record di velocità alla RORC Transatlantic Race, Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi70 tornano in acqua per il grande appuntamento sportivo dei Caraibi promosso dal Royal Ocean Racing Club che richiama una flotta internazionale di oltre 70 imbarcazioni per una delle regate d’altura più spettacolari del mondo. Si partirà da Fort Charlotte, Antigua, lunedì prossimo alle 11:30 ora locale (ore 15:30 UTC, ore 16:30 in Italia), seguendo una rotta di 600 miglia che si dispiega attorno a 11 isole dei Caraibi orientali, in un susseguirsi di cambi di vento e decisioni tattiche.